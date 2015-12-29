Гонтарева прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 44%

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию по итогам 2015 года на уровне 44%, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе итоговой пресс-конференции.

«Инфляция на конец года составит около 44%», - сказала она.

При этом Гонтарева напомнила, что на конец ноября инфляция в годовом измерении составила 46%.

По ее словам, НБУ прогнозирует инфляцию по итогам 2016 года на уровне 12%, при этом прогноз может колебаться в пределах плюс-минус 3%.

"Стратегия НБУ предусматривает траекторию достижения того уровня инфляции, который мы считаем оптимальным для Украины. Оптимальным мы считаем уровень инфляции в пределах 5%", - подчеркнула глава НБУ.

Она также напомнила, что целевым показателем инфляции НБУ в 2017 году является 8%, в 2018 году – 6%, и в 2019 году – 5%.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем выросли на 2%. В годовом выражении (ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года) инфляция ускорилась до 46,6% с 46,4%, зафиксированных месяцем ранее.