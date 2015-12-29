Российский рубль перед новогодними праздниками побил антирекорд года

Курс евро на Московской бирже впервые за несколько месяцев поднялся выше «круглой» отметки в 80 руб. На максимуме стоимость европейской валюты выросла сегодня до 80,019 руб., что на 79,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Дороже евро в последний раз стоил 26 августа 2015 года, когда его курс поднимался до 80,36 коп.

Курс доллара ранее во вторник достиг нового максимума года, поднявшись до 72,85 руб., что на 62,5 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов. Так дорого в 2015 году доллар еще не стоил, в последний раз выше отметки 72,7 руб. его курс поднимался 16 декабря 2014 года, когда был зафиксирован исторический максимум в 80,1 руб., сообщает РБК.

Новый импульс снижению курса рубля придало снижение мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 года поднималась до отметки $36,85, однако затем пошла вниз.

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К 12:00 мск стоимость февральских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла $36,67 за баррель, а стоимость доллара на Московской бирже — 72,789 руб., курс евро — 79,999 руб.

Официальный курс доллара с 29 декабря 2015 года установлен ЦБ РФ на уровне 70,7865 руб., курс евро — 77,6032 руб.

19 декабря официальный курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года был установлен выше 71 руб., однако уже с 24 декабря он вновь опустился ниже этой отметки.