Нацбанку не известны собственники еще 7 небольших банков

Национальному банку Украины на текущий момент не известны конечные собственники еще 7 небольших банков, и в случае если до конца года эти банки не раскроют своих собственников, они будут признаны проблемными.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе итоговой пресс-конференции.

«Нам не известны собственники только 7 небольших банков. Те банки, которые до конца года не раскроют своих собственников, будут признаны проблемными», - сказала она.

При этом глава НБУ отметила, что уже проведена значительная работа по раскрытию реальных собственников банков, и уровень прозрачности банковской системы на текущий момент составляет более 98%.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае нераскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными.