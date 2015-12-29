МВФ, Всемирный банк, Евросоюз, США: Украина в 2016 году ожидает от доноров $8,9 миллиарда

Объем внешнего финансирования, которое получит Украина от международных финансовых организаций и доноров в 2016 году, составит 8,87 млрд долл.

Об этом говорится в информационных материалах, розданных журналистам в ходе итоговой пресс-конференции главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В частности, планируется, что в 2016 году финансирование от МВФ составит 4,58 млрд долл., Всемирного банка - 0,21 млрд долл., Евросоюза - 1,55 млрд долл., еврооблигации под гарантии США - 1 млрд долл. и другое финансирование - 1,53 млрд долл.

Согласно данным НБУ, по итогам 2015 года Украина получила 11 млрд долл. по программе МВФ и связанному официальному финансированию от стран-партнеров и международных организаций. Кроме того, Украина договорилась в 2015 году об открытии валютных свопов на общую сумму 3,8 млрд долл. от Китая, Швеции и Польши.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.