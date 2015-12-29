В России официальный курс доллара впервые с 1998 года поднялся выше 72 рублей

Банк России установил курс доллара на 30 декабря на уровне 72,51 рубля, повысив его по сравнению с предыдущим днем на 1,72 рубля. Таким образом, стоимость валюты США вновь обновила рекорд после деноминации 1998 года – предыдущий был достигнут 19–21 декабря – 71,32 рубля.

Официальный курс евро на 30 декабря был увеличен на 1,94 рубля до 79,55 рубля. Пока что стоимость единой валюты ЕС не достигла августовского максимума (81,15 рубля), пишет Slon.ru.

На валютных торгах Московской биржи 29 декабря курс доллара неоднократно обновлял максимум с декабря 2014 года, а евро – с августа 2015-го. К 13:15 мск валюта США торговалась на уровне 72,69 рубля (плюс 47 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии), а евровалюта стоила 79,8 рубля (плюс 58 копеек).

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Ослабление рубля связано со снижением спроса на валюту РФ после окончания периода налоговых выплат, а также очередным падением мировых цен на нефть. 29 декабря стоимость барреля Brent колеблется около $36,7, тогда как днем ранее он стоил примерно $37,7.