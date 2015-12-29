Гонтарева о курсе гривни: 24,1 за доллар – реалистично, но существуют риски

Прогноз курса гривни на 2016 год, заложенный в государственный бюджет, на уровне 24,1 грн/долл. является реалистичным, тем не менее, существуют риски, которые могут воспрепятствовать его реализации.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе итоговой пресс-конференции.

«Минфин заложил в бюджет курс - 24,1 грн/долл., ранее этот курс был рассчитан МВФ. НБУ считает этот курс реалистичным, но осознает риски, которые могут этому помешать», - сказала она.

По ее словам, речь идет о внутренних и внешних факторах, которые не могут контролироваться монетарной политикой, но могут отразиться на курсе гривни и уровне инфляции.

К таким рискам Гонтарева отнесла риски ухудшения внешней конъюнктуры мировых рынков, в особенности продолжения снижения цен на сталь и зерновые, и отметила, что процесс сбалансирования спроса и предложения на этих рынках идет достаточно медленно.

Кроме того, среди рисков глава Нацбанка также отметила начатый ФРС США цикл повышения ставок, что создает давление на валюты развивающихся стран.

При этом она отметила, что возможные риски могут быть уравновешены позитивными факторами, в частности, снижением цен на нефть и другие энергоносители, притоком инвестиций в результате возобновления экономического роста в Украине.

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Как сообщал УНИАН, бюджет Украины на 2016 год предполагает дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на уровне 12%, инфляцию в 12%, курс гривни на уровне порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в объеме порядка 113 млрд грн.