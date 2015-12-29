Гривня опустилась на межбанке ниже 24 за доллар

Во вторник, 29 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,90/24,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0770/26,2350 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3260/0,3290 грн/рубль.

Читайте такжеГонтарева о курсе гривни: 24,1 за доллар – реалистично, но существуют риски

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,7409 грн/долл., к этому часу заключено 209 сделок на сумму 146,95 млн долл.