Гривня опустилась на межбанке ниже 24 за доллар
13:19, 29 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0770/26,2350 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,7409 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 29 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,90/24,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0770/26,2350 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3260/0,3290 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,7409 грн/долл., к этому часу заключено 209 сделок на сумму 146,95 млн долл.
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