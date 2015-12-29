МВФ в конце января будет решать судьбу кредита для Украины: может объединить 3 и 4 транши

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по программе финансирования Украины может состояться в конце января 2016 года, и Фонд может рассмотреть вопрос объединения 3-го и 4-го траншей кредита.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мы ожидаем, что совет директоров МВФ будет заседать как минимум к концу следующего месяца, и я слышала, что замминистра финансов Артем Шевалев сказал, что может быть объединение третьего и четвертого траншей», - сказала она.

По ее словам, все предварительные условия для выделения средств были выполнены, однако МВФ необходимо оценить принятый на минувшей неделе налогово-бюджетный пакет на соответствие программе.

"Миссия уже не должна приезжать, она все согласовала до того. Они посмотрят на параметры бюджета и надеюсь, что все будет хорошо", – сказала Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонд отметил углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но он ожидал от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.

Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря приняла бюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд грн, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 млрд грн. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство.