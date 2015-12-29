Гонтарева обещает в следующем году отменить валютные ограничения

Национальный банк Украины в следующем году планирует постепенную отмену введенных в 2014-2015 годах валютных ограничений в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в «дорожной карте».

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе итоговой пресс-конференции.

«В следующем году мы планируем постепенное послабление и даже снятие валютных ограничений. Мы не только планируем постепенное послабление валютных ограничений, которые были введены в этом году и в 2014 году, мы планируем также постепенно перейти к новому валютному регулированию», - сказала Гонтарева.

В то же время она отметила, что НБУ в проведении либерализации валютного регулирования исходит не из конкретных сроков, а из выполнения определенных экономических и финансовых условий, к которым относится успешное завершение второго пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

Гонтарева напомнила, что план по постепенному снятию валютных ограничений был разработан Нацбанком и согласован с МВФ в апреле текущего года, при этом из-за смещения графика получения очередных траншей МВФ, НБУ не смог начать валютную либерализацию теми темпами, которые были предусмотрены этим планом.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию на валютном рынке и смягчил отдельные административные ограничения для бизнеса и физических лиц, сохранив при этом ключевые нормы для обеспечения стабильности банковской и финансовой системы страны.

Гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-24 грн/долл. и удерживается в этом коридоре до текущего момента.