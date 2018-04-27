Социальная защита для прошедших проверку

Чуть больше 100 млрд грн - именно столько в 2015 году, по данным Министерства финансов, было выделено на социальную защиту населения, что сопоставимо с военными расходами на текущий год.

Львиную долю социальных расходов «съедают» пенсионные выплаты. Существенные суммы из бюджета выделяются и для финансирования многочисленных пособий сиротам, инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, безработным и другим незащищенным слоям населения. В последнее время добавилась еще одна очень важная категория – воины АТО. И это, не считая оплаты различных соцуслуг, к которым относятся программы по реабилитации, переквалификации, опеке, а также компенсации льгот на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.

Кстати, в плане социального популизма Украина - феноменальная страна. С одной стороны, накануне выборов принимается куча новых законов, предоставляющих льготы тем или иным верстам населения, а потом исполнительная власть ломает голову, как эти социальные выплаты урезать. Что вполне объяснимо - поддержание социальных расходов на таком уровне требует от государства значительного вмешательства в экономику и установления высоких налогов. Но с каждым годом (особенно во время кризиса) наращивать поступления в бюджет становится все сложнее. Из-за чрезмерного налогового бремени бизнес уходит «в тень», уровень которой в украинской экономике по-прежнему остается чрезвычайно высоким – около 50%.

Чтобы хоть как-то простимулировать выход бизнеса «на свет», Верховная Рада по инициативе правительства приняла налоговые изменения, предполагающие снижение единого социального взноса практически вдвое – до 22%. Это, в свою очередь, приведет к сокращению поступлений в фонды социального страхования. По оценкам Министерства социальной политики, дефицит трех фондов соцстраха, за исключением Пенсионного фонда, в 2016 году составит более 15 млрд грн, и эту сумму придется покрыть из госбюджета.

Власть и эксперты сходятся во мнении, что для освобождения средств для развития экономики социальные расходы нужно сокращать. Но страна не может оставить нуждающихся без помощи. А значит, систему социальных выплат нужно реформировать – она должна стать прозрачной и не коррупционной. Только в таком случае можно будет отсеивать тех, кто в социальной помощи не нуждается.

Льготников ждет проверка

Одним из методов сокращения государственных социальных расходов, который может дать быстрый эффект, является верификация получателей соцвыплат, то есть, проверка получающих пособия, а также их соответствие критериям, согласно которым были назначены выплаты. Лучшим доказательством наличия в системе злоупотреблений являются время от времени попадающие в СМИ резонансные случаи. Так, в сентябре прошлого года в Днепропетровской области была раскрыта схема разворовывания чиновниками управления труда и социальной защиты денег, которые выделялись в качестве материальной помощи при рождении ребенка. Злоумышленники оформляли фиктивные справки о рождении детей и присваивали госсредства. В течение 2010-2015 годов они украли таким образом более 1,3 млн гривен.

Также значительное количество выплат направляется людям, которые на самом деле не относятся к нуждающимся. В 2015 году, по данным Министерства финансов, общие доходы украинцев состояли на 41% из зарплат и на 39% - из выплат пособий. В Украине осуществлялся почти 31 миллион различных социальных выплат. Согласно данным Пенсионного фонда и Государственной фискальной службы, официальное количество малообеспеченных граждан, чей ежемесячный доход - менее 1400 грн, в 2015 году составлял около 19,7 млн человек.

Конечно, некоторые выплаты могут пересекаться, если один человек получает несколько пособий одновременно, но более вероятно, что часть получателей не относится к числу малообеспеченных. «Реально эта система является очень неэффективной. Например, муж моей знакомой работает программистом и получает несколько тысяч долларов зарплаты. Вдобавок он еще и получает помощь в связи с потерей кормильца. Это - абсолютно абсурдная ситуация, когда государство тратит деньги на поддержку человека, которому она не требуется», - поясняет ситуацию эксперт Реанимационного пакета реформ Павел Кухта. Он считает, что проверка наличия недобросовестных получателей может дать существенный результат. «Мы имеем примеры других государств, которые делали это в сложной фискальной ситуации и таким образом эффективно экономили на расходах. Например, в Греции, после проверки социальные выплаты были отменены для 2% населения», - добавил эксперт.

Идею осуществить проверку соцсистемы уже приняло на вооружение Министерство финансов. Глава ведомства Наталья Яресько в начале декабря 2015 года сообщила о намерении провести аудит социальных выплат и их получателей. «Мы стремимся сделать систему социальной защиты и социального обеспечения более эффективной, справедливой и действенной. С этой целью мы вводим аудит и верификацию социальных выплат и их получателей», - сказала министр.

Минфин планирует сэкономить, как минимум, 5 млрд гривен в результате проведения проверки на наличие злоупотреблений, в том числе «мертвых душ», в системе социальных выплат.

Судить по кошельку

Для проведения проверки необходимо сначала создать единый реестр получателей социальных услуг и выплат, собрав данные из разных органов власти. «При сегодняшнем уровне технологий это не так сложно сделать, как иногда пытаются преподнести», - рассказал заместитель директора департамента финансов здравоохранения и социальных программ Министерства финансов Андрей Рязанцев. Такая сверка, уточняет чиновник, не предполагает контакта с самим получателем социальной помощи. «Хотя адекватная система верификации строится на трех составляющих: электронной верификации, или обмене данными о человеке между госорганами, телефонной верификации, когда человек отвечает на стандартный перечень вопросов по телефону, и физической верификации, которая должна подтвердить реальность человека и его присутствие на территории Украины», - добавил чиновник. Физическая верификация может проводиться путем обязательного ежегодного посещения человеком банка, через который он получает финансовую помощь от государства.

Но поиском «мертвых душ» дело не ограничится. Более справедливая система социальной защиты предполагает удовлетворение, в первую очередь, базовых нужд и предоставление помощи самым бедным слоям населения. Сегодня же критерии назначения разных видов социальной помощи очень разрознены и их сложно проверить. «Например, проверить, не осуществлял ли человек в течение трех последних месяцев покупки на сумму 50 тыс. грн, практически невозможно», - пояснил Рязанцев. Поэтому Минфин хочет подвергнуть аудиту финансовое состояние получателей выплат, чтобы определить тех, кто действительно нуждается в поддержке государства.

С этой целью представители министерства убедили парламент на ночном заседании в конце декабря принять вместе с бюджетом законопроект, который наделяет Минфин правом доступа к банковской тайне. Теперь каждый, кто хочет получить помощь от государства - будь то пенсия, субсидия или пособие по безработице - должен дать согласие на раскрытие данных о своих счетах. Министерство финансов сможет по запросу получать от банка выписки о балансе и движении средств на нем.

В будущем правительство также планирует установить стандартизированные критерии оценки того, нуждается ли человек в социальной помощи. Речь идет, в том числе, об оценке финансово-имущественного состояния человека по вторичным признакам. «Ведь мы знаем случаи, когда люди имеют нулевые доходы и владеют большим количеством недвижимости. По действующим стандартам они вправе получать социальную помощь», - пояснил Рязанцев. Чиновник поспешил успокоить граждан, которые опасаются проверки с целью налогообложения. «Мы сегодня не говорим о налогообложении, мы лишь хотим определить, нуждается ли человек в социальной помощи, и может ли государство такую помощь оказать», - подчеркнул Рязанцев.

Пока не ясно, согласятся ли малообеспеченные граждане с такими доводами правительства. Но в народном сознании уже рисуется образ бабушки, которой отменили субсидию из-за подаренного детьми холодильника.

Запуск рынка социальных услуг

Голубой мечтой правительства остается демонополизация социальной сферы. В Министерстве социальной политики давно говорят о создании рынка социальных услуг и допуске к нему частных компаний. В текущем году это может стать реальностью, благодаря децентрализации данной сферы и передачи соответствующих полномочий на местный уровень.

Для проведения изменений Министерство социальной политики разработало и подало на рассмотрение парламента новую редакцию закона о социальных услугах. «Мы открываем рынок этих услуг для частного капитала, частных инвесторов, негосударственных и иностранных организаций, чтобы разрушить монополию государства на рынке социальных услуг», - заявил министр социальной политики Павел Розенко.

Речь идет о всех социальных услугах, которые на сегодня предоставляют государственные структуры - от информирования и консультаций до оказания помощи. Также это касается создания интернатов, осуществления опеки над престарелыми людьми и сиротами, реабилитации пострадавших в боевых действиях и прочее.

Важнейшим из предлагаемых нововведений является изменение системы финансирования социальной сферы. Планируется выделять бюджетные средства не на содержание соответствующих органов социальной защиты, а на компенсацию стоимости оказания услуг. «По большому счету, деньги сейчас выделяются не на финансирование услуг, а на деятельность организаций, их предоставляющих», - отметила начальник управления по делам пожилых людей и предоставлению социальных услуг Минсоцполитики Оксана Сулима. По ее словам, международные эксперты отмечали эту проблему и советовали перейти к финансированию услуг, а также передать соответствующие полномочия на местный уровень. «Тогда уже руководители на местах будут решать, кто оказывает конкретную услугу, будет ли это государственное учреждение, коммунальная организация или частная структура», - добавила Сулима.

Именно поэтому в законопроекте прописано создание соответствующего рынка, на котором могут действовать различные игроки - как государственные, так и частные. Все, что для этого будет необходимо компаниям, – соответствовать определенным критериям и заключить договор с местными органами власти. Таким образом система оказания государственных услуг станет конкурентной средой, в которой граждане сами смогут выбирать «опекуна». И если человек решил, что ему удобнее сотрудничать с частной структурой или общественной организацией, то государство направит денежную компенсацию в выбранную компанию. «Кто будет оказывать более качественные услуги, тот должен иметь доступ к государственным средствам. Это - наша принципиальная позиция», - заявил министр социальной политики Павел Розенко.

По его словам, организации, желающие заняться оказанием социальных услуг, смогут получить финансирование за счет государственного и местных бюджетов, а также донорской помощи. «Это - комплексное финансирование, не только за счет государственных средств», - пояснил министр.

Но необходимо определить четкие правила игры, чтобы местные власти не могли злоупотреблять своими правами по распределению средств в социальной сфере и допуску негосударственных организаций на создаваемый рынок. Только тогда в Украине появятся высокого класса структуры по оказанию социальных услуг, к примеру, современные реабилитационные центры, детские дома, интернаты и прочее.

Профильный комитет парламента уже рассмотрел законопроект и рекомендовал его к принятию. Если закон будет принят и эффективно претворен в жизнь, то уже в 2016 году нуждающиеся в государственной помощи граждане смогут ощутить первые за долгие годы изменения в сфере социальных услуг.

Но провести реформу в социальной сфере будет нелегко. Традиционно высокий уровень теневой экономики не только мешает наполнению фондов социальной защиты, но и не дает возможности оценить реальное материальное состояние получателей соцвыплат. Для перехода к адресной помощи и выделению средств в зависимости от доходов, а не соответствия человека разнообразным критериям, необходимо создать эффективную систему проверки имущественного состояния. Если правительству удастся это сделать, то количество получателей можно будет сократить, а госсредства выделять действительно бедным.

Переход к открытому рынку социальных услуг поможет снизить расходы на содержание огромного государственного аппарата, занятого в социальной сфере. Но для этого необходимо, чтобы децентрализация соцсферы, то есть, передача на места полномочий по выделению средств, была эффективной. Если госорганы будут задействованы лишь в качестве регулятора, который допускает компании на рынок соцуслуг на прозрачных условиях, то это не только уменьшит госрасходы на содержание чиновников, но и увеличит качество предоставляемых гражданам услуг.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)