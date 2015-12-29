В Украине средняя зарплата снизилась на 34 гривни

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в ноябре снизилась на 34 грн по сравнению с октябрем и составила 4498 грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Самые высокие средние зарплаты в ноябре зафиксированы в авиационном транспорте – 19 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 9 тыс. грн, и сфере телекоммуникаций – 7,7 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в октябре, был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,3 тыс. грн, отельно-ресторанном бизнесе – 3 тыс. грн, здравоохранении – 3,2 тыс. грн, и сфере административного обслуживания – 3,3 тыс. грн.

Читайте такжеЯресько рассказала, какими будут зарплаты и пенсии в следующем году

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников по сравнению с октябрем отмечен в отрасли водного транспорта – на 14,5%, сфере государственного управления и обязательного социального страхования – на 7,4% и сфере спорта и развлечений – на 6,6%. Наибольшее снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в авиационной отрасли – на 6,9%, в сельском хозяйстве – на 5,6%, в здравоохранении – на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в октябре выросла на 189 грн, до 4532 грн, по сравнению с сентябрем текущего года.