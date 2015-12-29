Рост экономики Украины в следующем году составит 2% - Яценюк

Рост экономики Украины в 2016 году составит 2%, как и заложено в законе о Государственном бюджете на 2016 год.

Об этом на итоговой пресс-конференции сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Прогноз правительства совпадает с прогнозами ключевых кредиторов страны, в первую очередь Международного валютного фонда.

«Мы надеемся, что благодаря нашей программе реформ и благодаря продолжению всех мер по экономической стабилизации, следующий год будет годом небольшого роста. И прогноз по росту ВВП на следующий год – это 2%», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году. Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства - на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году рост не сможет превысить 1%.

В то же время, консенсус-прогноз УНИАН, основанный на опросе ведущих украинских аналитиков, отмечает, что рост валового внутреннего продукта по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.