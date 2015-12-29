Яценюк о санкциях против РФ: мы уже подготовили набор контрмер

Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом вступит в силу с 1 января 2016 года в полном объеме, сказал в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он также сообщил, что Украина уже подготовила набор контрмер, которые будут применены против России, заявившей о введении эмбарго в отношении украинского экспорта также с 1 января 2016 года.

«Украина провела 16 консультаций о том, как Украина будет выполнять Соглашение о ЗСТ с ЕС и есть ли риски для Российской Федерации. Из 16 раундов консультаций стало понятно, что нет никаких условий для того, чтобы Россия в принципе поднимала вопрос рисков, - сказал Яценюк. – Это не имеет отношения к экономике, это только геополитика. Но я хочу в который раз напомнить, что с 1 января зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступает в силу в полном объеме».

При этом Яценюк подчеркнул, что Россия в ответ готова вводить санкции. «Но Украина подготовила контрсанкции, которые будут введены в ответ как на торговое эмбарго, так и на приостановку действия соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Россией в рамках СНГ», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке ведения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.

21 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января РФ таки вводит продуктовое эмбарго на украинские товары.

24 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий Кабмину вводить торговые санкции или другие ограничительные меры в ответ на дискриминационные или недружественные действия со стороны других государств, прежде всего России, в отношении Украины.