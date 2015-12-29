Путин запретил индексировать пенсии для работающих пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Согласно документу, с 1 февраля 2016 года пенсии в Росии будут увеличены на 4%. При этом уровень учитываемой бюджетом инфляции на следующий год составляет 6,4%, а реальный показатель за 2015 год, по словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, "приблизится к 13%", пишет ТАСС.
В законе прописана необходимость проведения второй индексации страховых и социальных пенсий по итогам первого полугодия 2016 года, размер ее коэффициента будет установлен отдельным федеральным законом с учетом экономической ситуации в стране.
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Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года коснется тех пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность.
Если пенсионер оставил работу после 30 сентября текущего года (точнее - в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года), он может уведомить об этом Пенсионный фонд России (ПФР), говорится на сайте фонда.
В дальнейшем учет работающих пенсионеров будут вести сами работодатели.