Путин запретил индексировать пенсии для работающих пенсионеров

Согласно документу, с 1 февраля 2016 года пенсии в Росии будут увеличены на 4%. При этом уровень учитываемой бюджетом инфляции на следующий год составляет 6,4%, а реальный показатель за 2015 год, по словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, "приблизится к 13%", пишет ТАСС.

В законе прописана необходимость проведения второй индексации страховых и социальных пенсий по итогам первого полугодия 2016 года, размер ее коэффициента будет установлен отдельным федеральным законом с учетом экономической ситуации в стране.

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Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года коснется тех пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность.

Если пенсионер оставил работу после 30 сентября текущего года (точнее - в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года), он может уведомить об этом Пенсионный фонд России (ПФР), говорится на сайте фонда.

В дальнейшем учет работающих пенсионеров будут вести сами работодатели.