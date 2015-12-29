The Conference Board: Глобальный экономический прогноз на 2016 год

Об этом говорится в основных пунктах глобального экономического прогноза развития на 2016 год, опубликованных на сайте The Conference Board.

В последние несколько лет мировой экономике не хватало положительной динамики. Примером этого является непростая комбинация большого количества технологических возможностей, медленного роста инвестиций (который усугубляется вялым бизнесом и потребительским доверием), слабой производительности, медлительной политики и проблем бизнеса. Это ставит мировую экономику в режим ожидания, в котором положительные и отрицательные силы компенсируют друг друга, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Эта характеристика глобальной экономики вряд ли изменится в ближайшие 12 и даже 24 месяца. После корректировки нашего прогноза касательно завышенных официальных показателей роста Китая, мы предвидим очень умеренное увеличение темпов роста мировой экономики до 2,8% в 2016 году, по сравнению с 2,5% в 2015 году.

США: Яркое пятно в слабой мировой экономике?

Несмотря на стабильный внутренний спрос, слабый мировой спрос, сильный доллар, слабые инвестиции и медленный рост производительности, рост ВВП составит 2,4% в 2016 году.

Повышение прибыли будет становиться все более трудной задачей для компаний, поскольку увеличатся затраты на рабочую силу, рост производительности труда будет умеренным, процентные ставки вырастут.

Евро-зона: Вероятно восстановление экономики

Внутренний спрос и экспорт – основные движущие силы нынешнего умеренного восстановления.

Инвестиции и производительность, согласно прогнозам, увеличатся в ближайшие десять лет, что послужит фактором ускорения роста.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Рост вряд ли улучшится

Темпы роста Китая, Индии и Юго-Восточной Азии вряд ли значительно улучшатся в 2016 году по сравнению с этим годом.

После того, как были скорректированы завышенные официальные показатели темпов роста Китая, стало очевидно, что Индия уже обогнала Китай в качестве лидера региона по темпам роста.

Латинская Америка: Страны проигрывают гонку?

Снижение цен на сырьевые товары оказало негативное влияние на экономику латиноамериканских стран, и усугубило текущие проблемы в крупнейшей экономике в регионе, Бразилии.

Для повышения экономического потенциала и роста производительности, необходимо больше вложений в частный сектор и иностранных инвестиций, а также интеграция неформального сектора в большие и современные бизнес-практики.

Африка: Прогноз положительный, но неопределенный

Длительный спад цен на сырьевые товары, а также слабый рост в Нигерии и Южной Африке, стали причиной снижения общего роста в 2015 году до 3,4%, что почти на 1,5% ниже, чем в 2014 году.

У региона по-прежнему большой потенциал для экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе, главным образом, из-за демографического дивиденда, и у него есть достаточно возможностей для того, чтобы поравняться с другими странами, но некоторые политические и институциональные ограничения создают значительную неопределенность.