Яценюк надеется на $10 миллиардов от кредиторов в 2016 году
17:31, 29 декабря 2015Финансы
2421
В 2015 году Украина также получила порядка 10 млрд долл. от всех кредиторов.
REUTERS
Украина в 2016 году рассчитывает получить от внешних кредиторов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, порядка 10 млрд долл., сообщил в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
При этом он подчеркнул, что в 2015 году Украина также получила порядка 10 млрд долл. от всех кредиторов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter