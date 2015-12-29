Яценюк надеется на $10 миллиардов от кредиторов в 2016 году

17:31, 29 декабря 2015
Финансы
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В 2015 году Украина также получила порядка 10 млрд долл. от всех кредиторов.

REUTERS

Украина в 2016 году рассчитывает получить от внешних кредиторов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, порядка 10 млрд долл., сообщил в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 

При этом он подчеркнул, что в 2015 году Украина также получила порядка 10 млрд долл. от всех кредиторов.

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