НБУ сегодня продал банкам почти 12 миллионов долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе 29 декабря продал банкам 11,9 млн долл., средневзвешенный курс аукциона составил 23,8620 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявки на покупку 27,1 млн долл. Минимальный курс, предложенный банками, составил 23,85 грн/долл., максимальный – 23,875 грн/долл., по минимальному курсу было куплено 52,1% валюты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 18 сентября ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов. В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал также продавать валюту.