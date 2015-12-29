Госдолг Украины составляет $65,7 миллиарда – премьер

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на текущий момент снизился до 65,7 млрд долл., сказал в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«По состоянию на момент, когда я стал премьер-министром Украины (в марте 2014 года - УНИАН), он составлял 73 млрд долл. На сегодняшний день долг уменьшился до 65,7 млрд долл. США», - сказал Яценюк.

При этом он напомнил, что Украина в 2015 году провела долговую операцию, списав порядка 3 млрд долл. и изменив сроки выплат по другим долгам.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2015 года составляла 70,671 млрд долл.