Гривня опустилась на межбанке до 24,10 за доллар

Во вторник, 29 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,95/24,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,1790/26,3410 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3330 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,7907 грн/долл., к этому часу было заключено 547 сделок на сумму 464,35 млн долл.