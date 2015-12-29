Гривня опустилась на межбанке до 24,10 за доллар
17:56, 29 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,1790/26,3410 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,7907 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 29 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,95/24,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,1790/26,3410 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3330 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,7907 грн/долл., к этому часу было заключено 547 сделок на сумму 464,35 млн долл.
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