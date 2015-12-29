Кабмин рассчитывает, что парламент примет новый Налоговый кодекс до конца следующего года

Кабинет министров Украины рассчитывает на принятие парламентом нового Налогового кодекса до конца 2016 года, как и было озвучено ранее, заявил в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он напомнил, что с 1 января 2016 года вводятся новые ставки по ключевым налогам, при этом в течение следующего года будут разработаны, проголосованы и введены новые механизмы администрирования налогов.

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«Мы сделали только первый шаг – несколько изменили ставки, систему администрирования, но системный документ, который подан в парламент, должен быть доработан и принят в 2016 году», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

Разработчики законопроекта изменили подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий.

Есть изменения в акцизной политике в отношении табака, спирта и топлива. В частности, в законопроекте предлагалось повысить акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Эта норма была утверждена. Кроме того, Кабмин наделили правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

С 1 февраля 2016 года будут введены два одинаковых по своему администрированию реестра плательщиков налогов, один из которых будет содержать данные о предприятиях, которым автоматически возмещается НДС.

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В то же время практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьей группы снижен до 5 млн грн с 20 млн грн.

Проголосовать за изменения в Налоговый кодекс призывали члены правительства, премьер-министр Арсений Яценюк, послы стран "Большой семерки", Северной Европы и стран Балтии, а также глава Минфина США. По мнению финансистов и дипломатов, налоговые изменения были важны для принятия бюджета на 2016 год, а отсутствие бюджета могло поставить под сомнение получение Украиной финансовой и консультационной помощи от западных партнеров.