Минэкономразвития опубликовало предварительный список запрещенных продуктов из России

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках ответных мер на возможное введение Российской Федерацией торгового эмбарго против Украины предлагает полностью запретить импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства в Украину с 10 января 2016 года.

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Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, опубликованном на министерском сайте.

Как отмечается, эти шаги делаются с целью защиты экономических интересов и безопасности Украины.

«Министерство экономического развития и торговли Украины при участии центральных органов исполнительной власти подготовило предложения относительно действий Украины в ответ на нарушение Российской Федерацией норм международного права о запрете ввоза товаров происхождением из Украины и приостановление действия Договора о ЗСТ в рамках СНГ, - говорится в сообщении. - Предлагается ввести ставки ввозной пошлины, а также утвердить перечень товаров, ввоз которых предлагается запретить».

Перечень товаров опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций. Скачать список можно здесь.

В Минэкономразвития напомнили, что 16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», а 25 декабря Совет федерации Российской Федерации одобрил федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины».

«Ожидаемая дата приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли (СНГ) в отношении Украины - 1 января 2016 года», - отметили в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает ввести ответные экономические санкции против России.

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Напомним, жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработает в полном объеме также с 1 января 2016 года.

По данным Минэкономразвития, Россия занимает примерно 12,8% от общего объема украинского экспорта.