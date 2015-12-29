Гройсман подписал государственный бюджет на 2016 год

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подписал закон о государственном бюджете на 2016 год и направил его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

"Закон направлен на подпись Президенту (29.12.2015)", - говорится на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 25 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн. За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата при необходимых 226.

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Проект госбюджета был доработан с учетом принятых законов. Представляя обновленный проект бюджета министр финансов Украины Наталья Яресько сказала, что разработчики законопроекта в целом учли порядка 20 различных изменений.

В частности, ранее предполагалось, что доходы бюджета составят 601 млрд грн. Принятие бюджета было ключевой рекомендацией Украине от основного кредитора - Международного валютного фонда, поддержанной Минфином США и посольствами стран Большой семерки в Украине.

Ранее Кабмин представил проект госбюджета, в котором неизменным остались показатели госдолга – в 1,5 трлн грн., показатель госгарантий – 28,2 млн грн, доформирование энергетического спецфонда на уровне 700 млн долл., объем заимствований - 202,997 млрд грн. Прожиточный минимум, согласно обновленному документу, с 1 января 2016 года все также составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Кроме того, 24 декабря Верховная Рада приняла и утвердила ряд законодательных изменений, которые касаются системы налогообложения для выполнения доходной части бюджета -2016.