Антикризисный банк Путина нуждается в спасении; это громадина стоимостью $18 миллиардов - Bloomberg

Об этом пишет Евгения Письменная в статье "Антикризисный банк Путина нуждается в спасении; это громадина стоимостью $18 миллиардов", опубликованной на сайте Blooomberg.com.

ВЭБ должен был быть финансовым источником государственного капитализма российского президента. Банк использовал свою государственную поддержку, чтобы зарабатывать миллиарды на низких ставках на западных рынках и вкладывал их в указанные Кремлем проекты, некоторые из них были скрыты под кодовыми названиями, вроде "Ландыш".

ВЭБ пострадал от западных санкций в прошлом году и прекратил выдачу новых кредитов. По словам нескольких высокопоставленных правительственных чиновников, стоимость его спасения может достичь 1,3 трлн рублей ($ 18 млрд), из-за чего взлетит дефицит бюджета в то время, когда падение цен на нефть вынуждает сокращать расходы.

"Правительство не может просто оставить его один на один с проблемами, вызванными финансовой и экономической ситуацией в стране, или, если говорить откровенно, различного рода санкциями", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев заседанию совета ВЭБа, на обсуждении вариантов спасения 22 декабря.

Ущерб от санкций

За последние восемь лет, ВЭБ стал олицетворением гибридной системы Путина, которая объединяет элементы рыночного финансирования с жестким контролем Кремля. Банк инвестировал миллиарды в промышленные и инфраструктурные проекты в те дни, когда цены на нефть были высокими, и ему было легко получить иностранные кредиты.

Но санкции, которые США и ЕС ввели в 2014 году в связи с кризисом в Украине, отрезали ВЭБу доступ на международные финансовые рынки, оставив его без источника дешевого финансирования. Когда рубль начал падать, он столкнулся с долгом на сумму $ 16 млрд в иностранной валюте.

В то же время, падение цен на нефть ускорило погружение России в рецессию, увеличивая задолженность ВЭБа по проектам.

Ранее в этом месяце Путин сказал, что многие агентства по развитию "из-за долгов превратились в мусорные свалки". По словам чиновников, это прозрачный намек на ВЭБ. По данным Министерства финансов, убытки из-за огромного перечня санкционированных Кремлем проектов могут достичь 1,2 трлн рублей, что равно почти половине ожидаемого дефицита бюджета на следующий год. В течение ближайших нескольких лет ВЭБ должен выплатить долг на сумму $ 7,3 млрд, и его единственный реальный источник финансирования – это государство.

"КСН"

"Это КСН", или компания специального назначения, для любимых проектов, - заявил Андрей Мовчан, экономист московского Центра Карнеги. "Это учреждение для спасения банкротов. Увы, идя на такие риски, банк обанкротился сам".

ВЭБ был основан при Владимире Ленине, как банк для финансирования внешней торговли. Путин кардинально изменил его в 2007 году. Получая огромные доходы от высоких цен на нефть, он вложил 180 млрд рублей (на тот момент около $ 7,3 млрд), чтобы увеличить капитал, и через год стал председателем правления.

"Когда Путин создал государственную корпорацию, он считал, что она станет учреждением по финансированию развития", - как государственные кредиторы в Германии и Японии, - сказал Алексей Кудрин, который был министром финансов в то время.

Когда в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, ВЭБ стал основным инструментом Путина для управления ситуацией. Он получил 1,25 трлн рублей (на тот момент около $ 50 млрд) от правительства и центрального банка, чтобы укрепить фондовый рынок, помочь пострадавшим банкам и спасти магнатов, которые из-за долгов передавали свои компании иностранным кредиторам.

Во многом благодаря быстрому восстановлению цен на нефть, экономика России также быстро пришла в норму. Некоторые из инвестиций ВЭБа даже окупились, повысив прибыль банка. Иностранных кредитов было много, правительство скрыто поддерживало ВЭБ, и это позволило выдавать дешевые кредиты. К концу 2009 года, его баланс вырос более, чем в три раза, по сравнению со временем до модернизации Путина.

В 2011 году Standard & Poor’s присваивали ему самые высокие рейтинги, заявляя, что ВЭБ был "де-факто финансовым механизмом для вмешательства правительства РФ в экономику".

Банк скрывался за фасадом ведения учета в западном стиле и международными кредитными рейтингами, но в своих решениях он часто руководствовался больше политикой, чем бизнесом. Чиновники теперь это признают.

"Из-за своего статуса банк брал на себя выполнение определенных задач, которые иногда негативно отражались на его балансе", - сказал глава ВЭБ Владимир Дмитриев 22 декабря. "Мы говорим о так называемых специальных проектах". Ни ВЭБ, ни пресс-секретарь Кремля не ответили на просьбу прокомментировать данную статью.

Начиная с 2009 года, ВЭБ потратил $ 8 млрд на финансирование сделок, позволяющих неназванным российским инвесторам скупать сталелитейные заводы на востоке Украины, и поддерживать их работу. В течение нескольких лет, в документах ВЭБа такие статьи расходов были обозначены кодовыми названиями - "ландыш" и "ирис" - чтобы скрыть масштабы его воздействия, - рассказали двое людей, знакомых с финансами ВЭБа. Дмитриев раскрыл кредитование в интервью российскому государственному ТВ в 2013 году, заявив, что банк был "спасителем" для жизненно необходимого украинского металлургического сектора.

С тех пор, борьба между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами в регионе нанесла ущерб многим заводам ВЭБа. Высокопоставленный российский чиновник заявил, что сейчас даже не ясно, имеет ли ВЭБ какие-либо претензии на активы, потому что сделки были проведены через оффшор.

Затраты на Олимпиаду в Сочи

Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи обошлись примерно в $ 50 млрд и стали самыми дорогими играми в своем роде. Но их наследие – это еще одно огромное бремя для ВЭБа. Первоначально Кремль заявил, что проекты будут оплачены в основном частным бизнесом.

Но когда стала ясна настоящая стоимость превращения запущенного советского города в современный курорт, ВЭБ взял под свой контроль убыточные отели, горнолыжные курорты и другие проекты стоимостью более 200 млрд рублей. Резервы на покрытие убытков нанесли огромный финансовый ущерб ВЭБу в прошлом году, - считают аналитики.

"Постепенно, контроль над выдачей кредитов был ослаблен", - сказал Кудрин, бывший министр финансов. К этому году активы ВЭБа выросли примерно до 9 процентов от ВВП.

В настоящее время в рамках программы спасения правительство рассматривает отказ от оригинальной гибридной модели ВЭБа. Российский госбюджет находится на пределе. Но ему, вероятно, придется взять на себя огромные потери по "специальным проектам". А реорганизованный ВЭБ превратится в агентство по выдаче небольшого количества оставшихся государственных денег промышленным предприятиям, - сообщили чиновники. Решение об условиях спасения может быть принято на этой неделе.

"С каждым годом, ВЭБ все меньше использовался в качестве агента правительства по развитию, и все больше – в качестве внебюджетного фонда, с помощью которого государство оплачивало свои специальные проекты", - говорит Карен Вартапетов, аналитик в Standard & Poor 's.

"По сути, эти проекты были бюджетными расходами, только отложенными на будущее", - добавил он. "Это будущее уже наступило, и правительству придется платить".