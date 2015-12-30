Проблема "зарплатного рабства" волнует большое количество наших сограждан - Порошенко

Об этом сообщается на официальной сайте главы державы. Как отметил Президент в комментариях к петиции, он поручил Кабмину всесторонне изучить сложившуюся проблему, в том числе пересмотреть порядок перевода счетов переселенцев в Ощадбанк, а также закон о пенсионерах силовых структур, которые лишены права свободно выбирать удобный для них банк.

Напомним, электронная петиция украинской “Ассоциации защиты финансовых прав” с требованием ликвидировать в Украине зарплатное рабство и обеспечить соблюдение финансовых прав всех украинских граждан досрочно - за неделю до окончания голосования набрала необходимые 25 000 голосов и направлена на рассмотрение Президента Петра Порошенко.

Как сообщили в Ассоциации, теперь этот документ, который требует как отмены ряда незаконных решений правительства так и законодательного закрепления свободы выбора банка получателями заработной платы и пенсии, должен быть рассмотрен Президентом, а соответствующие законопроекты внесены на обсуждение парламента. Кроме требований отмены обязательного обслуживания госбанками сотрудников бюджетных и госпредприятий, петиция требует также отменить обязательное получение в госбанках пенсий военнослужащими, пенсий и помощи переселенцам из зоны АТО и т.д. Теперь этот вопрос на личном контроле главы Государства.

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“Активное голосование людей за эту петицию, при том, что ее рассмотрение пришлось на период временного приостановления работы сайта петиций и ужесточения порядка идентификации посетителей сайта, наглядно показывает, насколько эта “несущественная” с точки зрения власти проблема на самом деле волнует большинство украинских граждан, - говорит руководитель “Ассоциации защиты финансовых прав” Светлана Малеваная. - Каждый человек должен иметь право самому выбирать банк для получения зарплаты или пенсии, а не быть заложником Кабмина или директора предприятия. И мы очень надеемся, что Президент и законодатели услышат мнение своих избирателей”.

Как отметили в Ассоциации защиты финансовых прав, такого понятия как “Зарплатные проекты” уже давно нет ни в одной развитой стране мира, не говоря уже о “зарплатном рабстве”. Понятие “зарплатный проект” является своеобразным атавистическим феноменом, с которым знакомы исключительно граждане государств, образовавшихся вследствие распада СССР в 1991 году. В странах Западной и Центральной Европы процесс выплаты заработной платы государственным служащим, других выплат социального характера (пенсии, пособия, компенсации, стипендии) организован принципиально иначе – просто и эффективно.

Ранее Киевский апеляционный административний суд отклонил аппеляцию правительства и Минфина на решение Окружного админсуда и окончательно потребовал отменить протокольные решения о переводе зарплатных проектов бюджетных организаций и госпредприятий в госбанки и обеспечить свободный выбор банков для получения зарплаты бюджетникам.