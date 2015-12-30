Аналитики Bloomberg поставили Путину "двойку" за управление экономикой России

Аналитики оценили экономическую работу президента России Владимира Путина, правительства РФ и Центробанка в кризис, передает Bloomberg.

По их мнению, худшим экономистом является Владимир Путин: 27% опрошенных экспертов поставили российскому президенту оценку «F» («единицу»), 50% опрошенных поставили президенту РФ оценку «D» и «C» («двойку» и «тройку»), оценку «A» («отлично») поставил только один аналитик из опрошенных 22.

Читайте такжеРоссию ждет слабая экономика, конфликты в Кремле и усиление спецслужб - Stratfor«Большинство сложностей в российской экономике обусловлены экономическими санкциями, которые были введены против России из-за ее политики в Украине», — отмечает Нериджус Мачюлис, старший экономист в Swedbank AB.

Экономическую деятельность правительства РФ, в частности его главы Дмитрия Медведева, большинство аналитиков оценили на «тройку» («C»).

Лучший результат продемонстрировал Центробанк России - большинство аналитиков оценили его работу на «хорошо» и «отлично».

«В целом, ЦБ и Министерство финансов действовали наиболее эффективно, исходя из реалистичных прогнозов», — отметил Гюнтер Дебер, аналитик Raiffeisen Bank International AG.