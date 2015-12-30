Центробанк Китая ввел ограничения для иностранных банков

Народный банк Китая запретил нескольким иностранным банкам производить ряд валютных операций до конца марта следующего года, передает ПРАЙМ.

В число временно запрещенных операций вошли услуги, связанные с межгосударственными, внутренними и офшорными сделками. Источники не сообщили, какие именно банки попали под запрет. Сам Народный банк Китая пока комментариев не давал.

Читайте такжеЦентробанк Китая продолжает беспрецедентно снижать курс нацвалютыОжидается, что данный шаг поможет стабилизировать обменный курс китайского юаня по отношению к доллару и отток запасов капитала, начавшийся из-за девальвации китайской валюты.

Как сообщал УНИАН, МВФ решил ввести юань в корзину мировых резервных валют. Это может привести к росту спроса на китайскую валюту и последующему повышению ее курса. В связи с этим Китай стал в ручном режиме снижать курс юаня. В декабре 2015 года Народный банк КНР снизил курс жэньминьби (официальное название юаня) до 6,4814 юаня за доллар – минимальный показатель с июня 2011 года.