Российский рубль в очередной раз обновил исторический минимум

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 30 декабря, российский рубль продолжил падение.

Курс доллара перешагнул отметку 73 руб., составив 73, 08 руб./долл. Таким образом, курс доллара превысил последнюю максимальную отметку, достигнутую 16 декабря 2014 года.

Курс евро поднялся на 1,01%, до 80,01 рубля.

Читайте такжеАнтикризисный банк Путина нуждается в спасении; это громадина стоимостью $18 миллиардов - BloombergИмпульс снижению курса рубля придает падение мировых цен на нефть на фоне переизбытка предложения и ожиданий снижения стоимости топлива уже в начале 2016 года. 30 декабря фьючерсы на легкую нефть марки WTI подешевели на 1,7%, до $37,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9%, до $37,45 за баррель.

Аналитики считают, что в начале 2016 года цены на нефть еще больше упадут - на рынок выйдет Иран и американская нефть.