Яресько планирует возобновить переговоры с МВФ после праздников в "телефонном режиме"

Министерство финансов Украины намерено возобновить переговоры с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом после праздников, когда завершатся каникулы и отпуска, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько.

Читайте такжеМВФ в конце января будет решать судьбу кредита для Украины: может объединить 3 и 4 транши«Сейчас пока тишина. Но мы будем говорить, как только вернутся (переговорщики - УНИАН) из отпусков. Мы не знаем, будет ли приезжать миссия. Мы не ждем, что они приедут, но мы сможем все обсудить по телефону. Сейчас мы передаем им документы (принятые парламентом в конце декабря - УНИАН)», - сказала министр.

При этом Яресько отметила, что не слышала пока о реакции МВФ на принятые документы. «Об этом пока речи не шло», - сказала министр. Вместе с тем, она подчеркнула, что в ходе обсуждения в парламенте 24-25 декабря в проект бюджета на 2016 год и в налоговое законодательство были внесены изменения, которые требуют дополнительного согласования с Фондом. И пока, как сказала министр, нет уверенности в том, что все принятые изменения «удастся согласовать».

Как сообщал УНИАН, МВФ 11 марта 2015 года одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа. Украина ожидала получить третий транш до конца 2015 года, однако транш не был предоставлен и заседание Совета директоров Фонда по Украине не состоялось. Фонд называл ключевым условием продолжения сотрудничества принятие госбюджета на 2016 год, изменения в налоговое законодательство и реализацию антикоррупционной политики.