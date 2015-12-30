Минфин с 2016 начнет практику планирования бюджета на три года – Яресько

Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр финансов Украины Наталия Яресько.

Читайте такжеЯресько планирует возобновить переговоры с МВФ после праздников в "телефонном режиме"

Кроме того, по словам Яресько, Минфин начнет постепенный переход к электронному бюджетированию в режиме e-budgeting.

«Мы расширяем e-data (практику обнародования информации о выполнении бюджета - УНИАН) до e-budget – то есть начинаем новую систему формирования бюджетов «с нуля», не на базе предыдущих бюджетов, - сказала министр. – Дополнительно мы начинаем, я подписала поручение, процесс трехлетнего бюджетирования, чтобы иметь предсказуемость более чем на год».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в 4 часа утра 25 декабря приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и с доходами 595 млрд грн. Ранее показатель доходов был на уровне 601 млрд грн.

Проект госбюджета был доработан с учетом принятых накануне законов, обусловивших изменения в налоговое законодательство. Принятие бюджета было ключевой рекомендацией Украине от основного кредитора - Международного валютного фонда, поддержанной Минфином США и посольствами стран «Большой семерки» в Украине.

Читайте такжеМинфин готов просить Раду изменить бюджет-2016, если он не устроит МВФ

Неизменными в бюджете остались показатель госдолга – 1,5 трлн грн, показатель госгарантий – 28,2 млн грн, доформирование энергетического спецфонда на уровне 700 млн долл., объем заимствований - 202,997 млрд грн. Прожиточный минимум, согласно обновленному документу, с 1 января 2016 года все так же составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.