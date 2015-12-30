Минфин готов продолжить переговоры по российскому долгу – Яресько

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько.

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"Я говорила уже, что мы продолжим диалог. Наверное, в январе, после праздников, я ожидаю, что диалог продолжится. Но что будет дальше, я не имею информации", - сказала она.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что правительство Украины полностью готово к судебному процессу против Российской Федерации по долгу в 3 млрд долл. На выплату этого долга наложен мораторий. По словам Яценюка, уже определен советник, который будет консультировать правительство в судебном процессе. Кроме того, выделены ассигнования на оплату юридических услуг по защите интересов Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Мораторий вступил в силу 20 декабря текущего года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.