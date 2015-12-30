Фонд гарантирования планирует на этой неделе продать активы 22 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен на этой неделе продать активы 22 неплатежеспособных банков на общую сумму 3,19 млрд грн.

Как сообщается на сайте фонда, в частности, на продажу будут выставляться основные средства и права требования по кредитам «Брокбизнесбанка» на 576,53 млн грн, банка «Форум» - на 421,15 млн грн, «Захидинкомбанка» - на 284,98 млн грн, «Автокразбанка» - на 308,35 млн грн, «Актив-Банка» - на 242,5 млн грн, банка «Демарк» - на 325,93 млн грн, банка «Киевская Русь» - на 130,43 млн грн, «ПроФин Банк» - на 17,090 млн грн и другие.

Читайте такжеРада смягчила критерии отнесения банков к неплатежеспособнымНа прошлой неделе фонду удалось реализовать активы неплатежеспособных банков на сумму более 71,16 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает снижения количества банков Украины до 100 в 2016 году со 119, функционирующих на сегодняшний день.

В рамках процесса очищения банковской системы НБУ за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, их количество сократилось со 182 до 119.