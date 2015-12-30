Минфин готов просить Раду изменить бюджет-2016, если он не устроит МВФ

Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр финансов Украины Наталия Яресько.

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"Думаю, что в отношении спецрежимов (уплаты налогов для аграриев - УНИАН) будет очень трудно убедить Фонд. Но будем делать, как и в прошлом году – менять бюджет", - сказала министр.

Ранее сегодня глава Минфина сообщила, что министерство возобновит переговоры с МВФ после праздников, когда завершатся каникулы и отпуска. Причем, вероятнее всего, переговоры пройдут в телефонном режиме, поскольку Минфин не ожидает приезда миссии Фонда.

При этом Яресько отметила, что пока реакции МВФ на бюджет и налоговые изменения не было. Однако она подчеркнула, что в ходе обсуждения в парламенте 24-25 декабря в проект бюджета на 2016 год и в налоговое законодательство были внесены изменения, которые потребуют дополнительного согласования с Фондом. И пока, как сказала министр, нет уверенности в том, что все принятые изменения "удастся согласовать".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в 4 часа утра 25 декабря приняла бюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд грн, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 млрд грн. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство.

Наиболее спорными в налоговом законодательстве оказались нормы об акцизе на табак и спирт, а также специальный режим налогообложения аграриев.

Разработчики изменений поменяли подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий.

Изменения в акцизной политике следующие: повышен акциз на пиво и вино, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Кроме того, Кабмин наделили правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

С 1 февраля 2016 года, по решению парламента, будут введены два одинаковых по своему администрированию реестра плательщиков налогов, один из которых будет содержать данные о предприятиях, которым автоматически возмещается НДС.

В то же время, практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьей группы снижен до 5 млн грн с 20 млн грн.