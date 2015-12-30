Обвал российского рубля не стихает: "деревянный" установил новый исторический антирекорд

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 30 декабря, обвал российского рубля не стихает.

Курс доллара поднялся на 0,92 коп, составив 73,13 руб./долл. (утренняя сессия - 73,08 руб./долл.). Таким образом, курс доллара превысил последнюю максимальную отметку, достигнутую 16 декабря 2014 года.

Курс евро немного снизился по сравнению с началом торгов - до 79,94 руб./евро с 80,01 руб./евро.

Читайте такжеВ Сбербанке России прогнозируют дальнейшее падение рубляИмпульс снижению курса рубля придает падение мировых цен на нефть на фоне переизбытка предложения и ожиданий снижения стоимости топлива уже в начале 2016 года. 30 декабря фьючерсы на легкую нефть марки WTI подешевели на 1,7%, до $37,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9%, до $37,45 за баррель.

Аналитики считают, что в начале 2016 года цены на нефть еще больше упадут - на рынок выйдет Иран и американская нефть.