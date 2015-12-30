В оккупированном Крыму - паника: люди выстраиваются в огромные очереди у банкоматов

Крымчане выстраиваются в огромные очереди у банкоматов, чтобы снять наличные, передают "Новости Крыма".

Одни традиционно перед новым годом запасаются наличностью на покупку подарков и организацию стола, другие опасаются того, что после праздников могут лишиться денег из-за долгов по кредитам в украинских банках. Эта тема активно муссируется в очередях.

Читайте такжеРоссия одобрила порядок погашения крымчанами долгов перед украинскими банками«В 2016 года, действительно, появляется возможность списывать средства с некоторых банковских счетов по исполнительным листам судопроизводства без согласия владельцев карт. Однако это никак не касается долгов жителей Крыма перед украинскими банками, поскольку подобных судебных решений пока нет», – пояснили в Крымском управлении ФССП.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря т.г. Госдума приняла закон относительно долгов крымчан перед украинскими банками.

Документ предусматривает, что задолженность граждан по кредитным договорам с банками, действовавшими на территории Крыма и Севастополя, будет определяться по состоянию на 18 марта 2014 года. Платежи будут производиться в рублях. Если кредит выдавался не в рублях, то задолженность будет выплачиваться в рублях по курсу соответствующей валюты на 18 марта 2014 года.

Нелегитимный спикер Госсовета оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов считает неприемлемым принятие Госдумой закона о взыскании долгов крымчан.

"Представьте несвоевременность, неприемлемость принятия этого закона для наших избирателей, - сказал Константинов. - Люди находятся в состоянии выключенного света по вечерам, а сегодня или завтра к ним придут украинские банки и их представители. Мы категорически были против, узнали об этом в последний момент. Представителей Крыма в зале не было. Крымчане не против возврата денег. Но давайте вначале выровняем ситуацию".

Кроме того, Константинов отметил, что Госсовет будет добиваться внесения поправок. "Мы будем еще разбираться, будем пытаться в Совете Федерации разговаривать. Будем добиваться внесения поправок, корректировать".

Ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выступил за полное исключение принудительных мер по взысканию с жителей полуострова долгов перед украинскими банками.