Розенко уверяет, что выделенных денег хватит для стабильной работы Пенсионного фонда

Для стабильной работы Пенсионного фонда в 2016 году хватит предусмотренных в государственном бюджете на следующий год 145 млрд грн, заявил министр социальной политики Павел Розенко во время брифинга в Киеве.

«В бюджете Украины на 2016 год (на Пенсионный фонд - УНИАН) выделено приблизительно 145 млрд грн, чего, по нашему мнению, вполне достаточно для стабильной и эффективной работы фонда», - сказал он. В то же время министр сообщил, что уменьшение единого социального взноса со следующего года до 22% с 41% приведет к потере Пенсионным фондом поступлений в размере 100 млрд грн.

Читайте такжеЯценюк: Мы вдвое сократили единый социальный взнос - это требует ответственности и со стороны предпринимателейОн также напомнил, что в 2016 году социальные стандарты будут повышены в два этапа на 12,5% по итогам года. «Мы переходим в режим, когда социальные выплаты уже будут повышаться и индексироваться регулярно», - добавил Розенко.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Павел Розенко в конце ноября сообщил, что дефицит четырех фондов социального страхования в 2016 году в случае снижения ставки единого социального взноса составит порядка 133 млрд грн.

По подсчетам Минсоцполитики, дефицит Пенсионного фонда в таком случае составит около 120 млрд грн, Фонда социального страхования на случай безработицы – приблизительно 7,5 млрд грн, Фонда социального страхования на случай временной утраты трудоспособности – 4,6 млрд грн, Фонда социального страхования от несчастных случаев – 4,8 млрд грн.