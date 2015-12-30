В 2016 году продолжатся ограничения на выплату пенсий – Розенко

В 2016 году продолжится действие ряда ограничений в системе пенсионного обеспечения, которые были установлены в 2015 году, сообщил министр социальной политики Павел Розенко во время брифинга в Киеве.

Читайте такжеПенсионный тупик«Продлевается действие некоторых ограничений, в первую очередь в пенсионном обеспечении, которые существовали в 2015 году», - сказал он. Так, высокие пенсии будут и дальше облагаться налогом в 15%. Министр пояснил, что минимальный размер пенсии, с которой нужно будет уплачивать налог, должен быть выше трех минимальных зарплат. В 2016 году сумма трех минимальных зарплат составит 4134 грн против 3654 грн в 2015 году. Также будет установлен минимальный возраст для выхода на пенсию для тех профессий, где ранее существовал лишь минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию. «Это будет постепенный процесс. Повышение будет происходить по полгода в год», - пояснил Розенко. По плану правительства, минимальный возраст для выхода на спецпенсию для работников авиации составит 50 лет, для представителей бюджетной сферы (медиков, учителей, артистов) – 55 лет.

Также, по словам Розенко, установлен размер максимальной пенсии на уровне 10740 грн, причем данная сумма является фиксированной. «Наивысший уровень пенсии, мы считаем, не должен превосходить разумных пределов. Поэтому в действующем законодательстве эта выплата отвязывается от прожиточного минимума», - пояснил министр.

Он напомнил, что в 2016 году продолжится практика невыплаты пенсий работающим пенсионерам на должностях госслужащих высоких рангов, судьям, прокурорам, депутатам и прочим высокопоставленным чиновникам. Остальным работающим пенсионерам будут выплачивать 85% пенсии, в случае если она превышает полтора прожиточного минимума.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 декабря приняла закон, передающий обязанности финансирования государственных социальных расходов на уровень местных бюджетов, сокращающий их размер, а также усиливающий контроль за их получателями. Среди прочего, закон предусматривает продление действия нормы о невыплате пенсий работающим депутатам, прокурорам, судьям и прочим высокопоставленным чиновникам до конца 2016 года.