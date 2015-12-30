Профицит платежного баланса Украины в январе-ноябре составил $566 миллионов – НБУ

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). По данным НБУ, в ноябре платежный баланс сведен с профицитом $339 млн.

Согласно сообщению, дефицит счета текущих операций в январе-ноябре составил $641 млн против дефицита $3,869 млрд годом ранее.

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За 11 месяцев экспорт товаров из Украины снизился на 31,8%, экспорт в Россию сократился в 2,2 раза, экспорт в страны ЕС - на 29,2%. Импорт товаров за указанный период снизился на 33,5%, импорт из России – на 40,9%, из стран ЕС – на 27,9%.

По данным регулятора, за 11 месяцев 2015 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $2,3 млрд, против оттока $42 млн за соответствующий период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, профицит сводного платежного баланса Украины в октябре составил $229 млн.

В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом $13,307 млрд против профицита в $2,023 млрд по итогам 2013 года.