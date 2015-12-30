Производители назвали цену водки после повышения акциза

После принятого повышения акцизов на 50% пол-литровая бутылка водки в рознице подорожает на 11 гривен и будет стоить минимум 66 гривен. Такой прогноз озвучили в Ассоциации легальных производителей алкоголя (АЛПА).

"Несмотря на сложности в голосовании за налоговый кодекс и бюджет-2016, парламентский налоговый комитет до последнего отстаивал свою позицию по акцизной политике. Изначальная цифра в 15%, предложенная Ниной Южаниной (глава Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР, – ред.), была точно выверенной и оптимальной. Она отвечала реальному положению дел в отрасли и при этом позволяла обеспечить бюджет дополнительными отчислениями. К сожалению, парламентарии, в частности, выступавшие против радикального повышения акцизов члены БПП, не смогли противостоять правительству Яценюка, которое своими действиями толкает нашу отрасль в пропасть", – отметил президент АЛПА Андрей Ахтанин.

По словам финансового аналитика Эрика Наймана, профильный парламентский комитет продемонстрировал европейский подход к формированию законодательных норм, сообщает Корреспондент.

"Стратегия взаимодействия государства с бизнесом, основанная на диктатуре, в корне неправильна. Именно бизнес обеспечивает выплаты пенсий, налоговые поступления государству, дает рабочие места и выплачивает зарплаты. Безаплелляционное и необоснованное повышение налогов дает лишь обратный эффект. Нельзя безгранично наращивать поступления в бюджет, усиливая давление на целые отрасли и буквально ставя их на грань выживания. Это заведомо проигрышная стратегия, и во всех цивилизованных странах от такого подхода давно отказались. В результате правительство наверняка не получит тех дополнительных вливаний в бюджет, на которые рассчитывало", – уверен эксперт.

Как отмечают в АЛПА, принятое увеличение акцизных ставок в 50% – это та черта, переступив которую легальная отрасль может окончательно проиграть теневому рынку, чья доля уже сегодня составляет 40%. Даже такое повышение, которое называют компромиссным, заметно ухудшит положение легальных производителей – в частности, из-за подорожания продукции. При этом законодательно регулируемая минимальная розничная цена продукта на полке не повысится, что также повлечет за собой рост контрафакта.

В ассоциации отмечают: следуя примеру аграриев, представители алкогольной отрасли оставляют за собой право на пикетирование Кабмина и проведение акций протеста против принятых правительством решений.

Ассоциация легальных производителей алкоголя создана участниками рынка в 2015 году с целью борьбы с фальсификатом и для решения проблем отрасли.