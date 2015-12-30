Кабмин вводит пошлины на товары из России и запрещает импорт ряда продуктов

Кабинет министров Украины по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украины вводит импортные пошлины на российские товары, а также вводит запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

Читайте такжеМинэкономразвития опубликовало предварительный список запрещенных продуктов из России

«Сегодня Кабмин принимает два постановления о контрдействиях против незаконных действий Российской Федерации. Первое постановление – о запрете ввоза на территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации. Второе постановление – о ставках ввозной пошлины на товары происхождением из РФ», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что на каждое российское действие Украина будет принимать контрмеры и контрдействия.

«Постановления о контрдействиях украинской стороны, направленных на защиту украинского товаропроизводителя, будут обнародованы на следующий день после фактических действий российской стороны», - подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что решение правительства – это «зеркальные меры» против незаконных действий российской стороны. «Мы так будем делать каждый раз. Каждое российское действие получит должный ответ», - отметил Яценюк.

Также он напомнил, что на текущий момент Украина не испытывает критической зависимости от российского рынка. «Речь идет о трехкратном сокращении такой зависимости за последние годы, сегодня это только 12,8%. Но Россия ежедневно принимает меры, чтобы ограничить украинский экспорт в РФ, чем наносит ущерб украинской экономике и главное - нарушает многосторонние и двухсторонние соглашения», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках ответных мер на возможное введение Российской Федерацией торгового эмбарго против Украины предложило ввести импортные пошлины на российские товары со 2 января 2016 года, а также полностью запретить импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства в Украину с 10 января 2016 года.

Полный перечень товаров, потенциально запрещенных к ввозу в Украину, опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций.

Читайте такжеУкраина вводит мораторий на выплату российского долга в 3 миллиарда долларов

16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», а 25 декабря Совет федерации РФ одобрил федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины». Ожидаемая дата приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли (СНГ) в отношении Украины - 1 января 2016 года.

Жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработает в полном объеме также с 1 января 2016 года.