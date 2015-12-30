Украина вводит мораторий на выплату российского долга в 3 миллиарда долларов

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы остановили военную агрессию России, и теперь мы останавливаем экономическую, финансовую и дипломатическую агрессию. Правительство приняло решение о введении моратория на 3 млрд долл., которые не мы брали, которые были ничем иным, как взяткой Кремля бывшему украинскому президенту за неподписание Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, - сказал Яценюк. - Правительство ввело мораторий на выплату 3 млрд долл, и это связано с тем, что Россия отказалась реструкутризировать эти долги. Других условий, чем те, что были предложены другим кредиторам, Кремль не получит. И потому мораторий будет введен до того момента, пока Россия либо примет предложение Украины, либо будет судебное решении. Мы в полной готовности к судебной войне с РФ».

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря Министерство финансов Украины заявило, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

В то же время, согласно заявлению, Украина готова к переговорам по этому долгу и его реструктуризации на условиях, которые были предложены ранее другим кредиторам.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации также вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Совет директоров МВФ 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины, и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

18 декабря Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией.

В Минфине России ожидают, что Украина "исполнит свои долговые обязательства" в полном объеме до 31 декабря. После этой даты, если Россия не получит $3 миллиарда, угрожают поддать в суд.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова судиться с Россией относительно «долга Януковича».