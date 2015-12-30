The New York Times: Инвестиции в будущее Украины

Но Вашингтон должен сделать больше, чем просто наказать Россию. Он должен поддержать украинцев в их стремлении создать новое ориентированное на реформы правительство, в то время, как они борются за сохранение территориальной целостности своей страны, пишут Джон Хёрбст, Стивен Пайфер и Уильям Тейлор-младший в статье "Инвестиции в будущее Украины", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

С наступлением зимы продолжающаяся война на востоке Украины обернулась экономической блокадой. Россия использует поставки газа, угля и долги, чтобы оказать давление и добиться уступок от украинской власти, которая все еще борется с российскими марионетками, нарушающими Минские договоренности. Объем производства в Украине сократился на четверть, стоимость валюты резко снизилась, население боится неопределенного будущего, Украина балансирует на грани.

Соответственно, финансирование усилий по укреплению стабильности Украины – это авансовое вложение в коллективную безопасность Европы. Захват Россией территории в Крыму нарушает саму архитектуру безопасности - в том числе Хельсинкский Заключительный акт, предусматривающий установление неприкосновенности национальных границ Европы – благодаря которому Европа была в безопасности после Второй мировой войны. Но долговечность этой системы зависит от того, готов ли Запад защищать ее. Неспособность сделать это позволяет и противникам, и союзникам думать, что соглашения между государствами просто не имеют значения.

Поддержка демократических стремлений Украины перед лицом российской агрессии является одним из немногих вопросов, в котором демократы и республиканцы согласны друг с другом. Но разрыв между риторикой и обещанными ресурсами невероятно большой. Всего, от США и ЕС в следующем году Украина может ожидать около $3-4 миллиардов условной поддержки. Этой суммы недостаточно. Лоуренс Саммерс, бывший министр финансов США, призвал европейцев выполнить свои обещания и поддержать реформы в Украине, увеличив финансирование с $ 5 млрд до $ 10 млрд, называя это важными "инвестициями в безопасность". И он прав.

Конгресс и администрация Обамы должны работать вместе, чтобы обеспечить дополнительных $ 2-5 млрд экономической поддержки. В то же время, Вашингтон должен попытаться убедить Европейский Союз, взять на себя аналогичные обязательства на общую сумму $ 10 млрд – оптимальный объем поддержки, который предоставит правительству Украины пространство для маневров. Если бюджетные проблемы не позволят этого сделать, то важно, чтобы Соединенные Штаты и Европейский Союз нашли по крайней мере $ 5 млрд – минимальный порог для обеспечения жизнеспособности независимой Украины, который сможет поддержать зарождающиеся усилия по проведению реформ и помочь выдержать упорную кампанию экономического саботажа со стороны России.

Этот огромный пакет помощи может включать гарантии по кредитам, гранты на прямую поддержку бюджета, долговые свопы, а также помощь для поддержки реформ в ключевых секторах, таких как банковское дело, энергетика и судебная власть. Его также можно использовать для привлечения инвестиций в Украину. Кредитные гарантии, которые были предпочтительным способом поддержки, утвержденным Конгрессом, должны составить только часть пакета. Украина может взять лишь ограниченное количество долгов, иначе придется объявить дефолт. Кредиты можно дополнить прямой бюджетной поддержкой, чтобы помочь с платежным балансом и долговыми свопами. Это успешный опыт поддержки молодых демократий: Соединенные Штаты предоставили ее Польше в 1990 году.

Как бывшие американские послы в Киеве, мы признаем одну из главных проблем в предоставлении экономической поддержки Украине: коррупцию. Именно поэтому любой будущий пакет помощи должен быть поставлен в зависимость от обязательств правительства Украины по ускорению реформ и искоренению коррупции. Сейчас украинское руководство далеко от совершенства, но семена ответственности посеяны, и сильное гражданское общество Украины обеспечивает стабильный контроль. Недавняя отставка известного коррумпированного парламентария, и назначение нового главного антикоррупционного прокурора – признаки прогресса в Украине.

Давние наблюдатели ситуации в Украине, которые с нетерпением ожидают изменений, критиковали темпы реформ. Но похвалы заслуживают переход к рыночному ценообразованию в газовом секторе, очистка банковского сектора путем закрытия неплатежеспособных банков и введение прозрачных проверок состава собственников банков. Впрочем, как и создание Национального совета реформ, разработка официальной антикоррупционной стратегии и постепенное внедрение электронного правительства и других инструментов прозрачного управления.

На Майдане родилась новая Украина, но Соединенные Штаты и Европа до сих пор не смогли в достаточной мере помочь ей достичь успеха. Это должно измениться. Теперь Запад должен оказывать поддержку, соизмеримую с военной и экономической угрозой, с которой столкнулся Киев. Но в то же время необходимо подталкивать украинское правительство к реформам. На карту поставлен глобальный порядок, который базируется на верховенстве права. Его защита не может быть дешевой. Украина, доведенная до нищеты агрессией Кремля, обойдется Западу гораздо дороже.