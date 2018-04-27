В новый год с новыми налогами

Правительство и парламент совершили подвиг: за несколько дней до Нового года приняли изменения в Налоговый кодекс, что, в свою очередь, позволило принять главный финансовый документ страны – государственный бюджет на 2016 год. Встреча Нового года с сбалансированным бюджетом дает Украине возможность получить в 2016 году помощь от внешних кредиторов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, в размере 10 млрд долл.

Правда, подвиг мог не состояться - изменения в Налоговый кодекс, да и сам бюджет неизвестно сколько пролежали бы в Верховной Раде, если бы не призыв МВФ и послов стран G20 ускорить процесс.

Дело в том, что профильный комитет парламента видел налоговое будущее Украины в радикальном снижении налогов, за счет чего, по их мнению, теневая экономика должна была бы выйти в свет, так как конвертировать средства станет рискованно и невыгодно. В частности, депутаты предлагали снизить ставку НДС и налога на прибыль до 15% годовых, налога на доходы физических лиц - до 10% с нынешних ставок 15% и 20%.

Министерство финансов критически отнеслось к такой идее. По подсчетам ведомства, недополучение доходов бюджета в случае столь радикального снижения ставок составило бы 200 млрд грн. Где брать недостающие средства, чтобы уложиться в дефицит госбюджета 3,7% ВВП, который является «маячком» МВФ, парламент не предложил.

Между тем, депутаты провели свои расчеты, согласно которым, во-первых, поступления доходов в случае принятия их реформы снизились бы только на 120 млрд грн, что было бы компенсировано инфляцией.

Министерство финансов еще в сентябре представило свое видение налогового будущего Украины, которое поддержал и МВФ, и ведущие международные эксперты. «Фишка» Минфина заключалась в плоской ставке налогообложения на все ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос – на уровне 20%. При этом министерство предлагало ликвидировать упрощенную систему налогообложения для юридических лиц, а также обязать всех предпринимателей-упрощенцев использовать в своей работе кассовые аппараты, а также заменить фиксированный налог налогом с оборота. Кроме того, Минфин предлагал отменить специальный режим взимания налога на добавленную стоимость для всех сельскохозяйственных производителей и перевести агропредприятия с годовым доходом от 2 млн грн с упрощенной системы обложения налогом на прибыль на общую.

Встретив жесткое сопротивление в лице парламентариев, правительство пошло на компромисс - взяв за основу вариант реформы Минфина предложило Раде установить ставку налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – 17%.

Тем не менее, этот законопроект депутатам также не понравился, его даже не стали выносить в сессионный зал для голосования. Такой неожиданный поворот событий вынудил правительство в третий раз пересматривать проект изменений в Налоговый кодекс. Результатом поисков решения стал в спешке - буквально за несколько часов - разработанный и принятый Радой 24 декабря законопроект. Основная претензия к нему – документ вносит лишь фрагментарные изменения в Налоговый кодекс, которые назвать реформой невозможно.

Стимулы работодателям и работникам

Главным и самым позитивным новшеством Налогового кодекса является снижение ставки единого социального взноса в 2016 году до 22% с 41% на текущий момент. При этом верхний предел для начисления ЕСВ сохранен и поднят до 25 минимальных заработных плат, или до 34 450 грн с 17 МЗП, или 23426 грн.

По мнению премьер-министра Арсения Яценюка, это станет стимулом для развития бизнеса и сокращения уровня теневой экономики.

«Я хотел бы обратиться к предпринимателям – радикальная реформа ЕСВ требует вашего понимания, ответственности и позиции. Мы снизили вам вдвое ЕСВ, это дало вам дополнительный ресурс. В результате этого я прошу каждого украинского предпринимателя выйти из тени и перестать платить зарплаты в конвертах», - сказал Яценюк. По его словам, правительство надеется, что полученный бизнесом дополнительный ресурс пойдет как на развитие самого бизнеса, так и на поднятие зарплат каждому сотруднику.

Указанная инициатива правительства действительно снизит нагрузку на фонд оплаты труда работодателей. Но при этом она сократит поступления в бюджет на 80 млрд грн.

Что касается работников, то для них значительные изменения не предусмотрены. С 2016 года будут отменены отчисления работников соцвзноса в 3,6%. Но на повышении заработных плат большинства украинцев это не отразится, так как ставка налога на доходы физических лиц будет установлена на уровне 18%, тогда как сейчас этот налог составляет 15% из зарплат до 12180 грн и 20% - из превышающих 12180 грн.

Налоговая социальная льгота для работников остается неизменной - 50% от минимальной заработной платы. По сравнению с 2015 годом почти не изменяется круг плательщиков, которые имеют право применять эту налоговую социальную льготу. Она будет предоставляться для заработных плат не выше 1930 грн. Кроме того, в 2016 году украинцы по-прежнему будут платить 1,5% военный сбор.

Но с 1 января 2016 года будет отменен дополнительный импортный сбор в размере 10%, введенный в феврале текущего года для стабилизации платежного баланса, благодаря чему могут подешеветь некоторые виды импортных товаров.

Ставки налога на недвижимость, увеличенные с начала года, вырастут до 3% с 2% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади. В то же время, отменены льготы для складских и промышленных зданий.

Кроме этого, в 2016 году налог в размере 25 000 грн в год будут платить владельцы автомобилей стоимостью более 750 минимальных заработных плат или около 1 млн грн, а также квартир и домов площадью свыше 300 кв. м и 500 кв. м, соответственно, для юридических и физических лиц.

«Упрощенка» сохранена

Самые острые дискуссии и ожесточенные споры в отношении налоговой реформы вызывал вопрос упрощенной системы налогообложения. Минфин настаивал, что украинская «упрощенка» является способом легального ухода от уплаты налогов. Ведь через эту систему крупные и средние предприниматели минимизировали свои налоги путем дробления бизнеса, искусственного оформления множества мелких предпринимателей-упрощенцев. Бизнес, в свою очередь, настаивал - если убрать «упрощенку», мелкие предприниматели будут вынуждены закрыть бизнес либо уйти «в тень».

В результате компромисса юридическим лицам сохранили упрощенную систему. А также отменили обязательное условие установки кассовых аппаратов, что означает - контрабандным товарам дан «зеленый свет». Тем не менее, для плательщиков третьей группы был снижен годовой пороговый объем дохода с 20 млн грн до 5 млн грн и увеличены ставки с 2% до 3% (для плательщиков НДС) и с 4% до 5% (для неплательщиков НДС). Ставки единого налога для четвертой группы плательщиков (сельхозпредприятий) будут повышены в 1,8 раза.

НДС

Одним из спорных вопросов в налоговых изменениях был спецрежим НДС для сельскохозяйственных компаний. Международный валютный фонд настаивал на полной отмене НДС-льгот для аграриев. Депутаты, указывая на то, что агропроизводители, во-первых, пока не готовы к такой работе, во-вторых, это может спровоцировать рост цен, согласились только на поэтапное изменение спецрежима НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей. На текущий момент 100% налога остается в распоряжении плательщика. Согласно принятым налоговым изменениям, в 2016 году будут действовать дифференцированные подходы к распределению начисленных сумм НДС. В частности, для растениеводства 15% НДС будут оставаться на спецсчетах производителей и 85% будут перечисляется в бюджет; для свиноводства и птицеводства - 50% на 50%, скотоводства - 80% НДС будут оставаться предприятию и 20% - идут в бюджет. В то же время, восстановлено право на возмещение НДС из бюджета при экспорте зерновых и технических культур.

Рада также поменяла процедуру возмещения НДС - теперь для этих целей будут действовать два публичных открытых реестра. В первый попадут предприятия, у которых объемы экспорта превышают 40%. Для них частично остаются критерии, соблюдение которых даст возможность получения НДС в оперативном режиме. Исключается только критерий налогового долга. Во второй реестр попадут все остальные предприятия, которые имеют небольшую долю экспорта, или имеют право на возмещение из-за налогового кредита, например, импортного.

«Это будет правильно, потому что подача деклараций у малых и средних предприятий намного быстрее и проще, чем у больших», - отметила глава профильного комитета Верховной Рады Нина Южанина. По ее словам, такая система возврата НДС заработает с 1 февраля 2016 года.

Последняя норма уже успела вызвать споры. В частности, представители аграриев обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой применить право вето относительно принятых изменений в Налоговый кодекс. По их мнению, идея формирования двух списков для возмещения НДС будет способствовать легализации коррупционных схем и ставить претендентов на возмещение в неравные условия.

Акцизы пошли в рост

Повышение ставок акцизного налога в 2016 году будет проходить в несколько этапов и существенно увеличит для украинцев стоимость подакцизных товаров. Увеличение акцизов должно сыграть роль компенсатора, который поможет нивелировать негативный эффект сокращения бюджетных поступлений из-за снижения налогового давления на фонд заработной платы.

В частности, предлагается увеличить ставки акцизного налога на спирт, спиртовые дистилляты и спиртные напитки по отношению к действующим на 50%, на пиво — рост 100%, на вина, кроме вин натуральных виноградных, — на 100%. Специфические ставки акцизного налога на табачные изделия, а также минимальная акцизная налоговая нагрузка увеличиваются на 40%. Изначально предполагалось, что будет поднята и адвалорная ставка налога на сигареты на 3 п.п. - до 15%, но от этой инициативы депутаты отказались, в 2016 году адвалорная ставка повышаться не будет.

Подняли депутаты акцизы и на топливо. Акциз на моторные топлива вырос на 13%. Для бензина ставка повышается с нынешних 202 евро/т до 228 евро/т. Акциз на дизтопливо увеличится до 113 евро/т, на сжиженный газ — до 57 евро/т. Акциз на компоненты топлива устанавливается на уровне акциза на бензин — то есть, 228 евро/т.

Эксперты уверены, что повышение с 1 января 2016 года акцизов на нефтепродукты не окажет влияния на стоимость бензина и дизтоплива в Украине из-за падения мировых цен на нефть. К тому же с 1 января будет отменен дополнительный импортный сбор, что должно уравновесить поднятие акцизов. Правительство же рассчитывает получить от повышения акцизов на топливо дополнительно 3,2 млрд грн.

Принятые изменения в Налоговый кодекс заложили фундамент, необходимый для принятия бюджета на 2016 год и, соответственно, получения следующего транша МВФ и помощи других внешних кредиторов. Но этих фрагментарных изменений недостаточно, чтобы дать толчок развитию украинской экономики. Бизнесу необходима полноценная налоговая реформа, которая изменит подход к налоговому администрированию, создаст справедливую систему налогообложения и снизит фискальное давление. Премьер-министр Арсений Яценюк на итоговой пресс-конференции заявил, что правительство продолжает работать над налоговой реформой и рассчитывает, что парламент одобрит ее в 2016 году. «Мы сделали только первый шаг – несколько изменили ставки, систему администрирования, но системный документ, который подан в парламент, должен быть доработан и принят в 2016 году», - сказал премьер.

Но как заполучить деньги от налогоплательщиков, не трогая избирателей, будет, пожалуй, самой трудной задачей как для правительства, так и для парламентариев.

А для налогоплательщиков важно, чтобы новая налоговая система была посильной и справедливой. Не так как сейчас – когда налоги платит худой и горбатый, но только не богатый.

Ксения Обуховская (УНИАН)