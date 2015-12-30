Государство прекратит компенсировать компаниям зарплаты мобилизованных сотрудников с 2016 года

Правительство прекратит за счет бюджетных средств компенсировать компаниям заработную плату работников, призванных на военную службу по мобилизации на особый период, с 1 января 2016 года, заявил министр социальной политики Павел Розенко во время брифинга в Киеве.

«У государства нет дополнительных 2 млрд грн на 2016 год, в первую очередь из-за уменьшения единого социального взноса, для того, чтобы продолжать финансировать эту программу из государственного бюджета Украины», - сказал он.

Читайте такжеУ Порошенко рассказали, что повлияет на проведение седьмой волны мобилизации в Украине

Из-за уменьшения единого социального взноса до 22% с 41% со следующего года бюджет недополучит средства в размере около 100 млрд грн. В связи с этим, по словам министра, правительству пришлось оптимизировать социальные программы, в том числе прекратить компенсацию компаниям зарплат мобилизованных сотрудников. За 2015 год на компенсации было выделено 1,9 млрд грн, сообщил Розенко.

В то же время, министр отметил, что продолжают действовать законодательные нормы, гарантирующие выплаты мобилизованным сотрудникам их среднемесячного заработка за счет компании. Он выразил надежду, что компании не будут уклоняться от выплаты зарплат мобилизованным сотрудникам, поскольку налоговое бремя для бизнеса уменьшится в связи с сокращением единого социального взноса. «Мы рассчитываем, что бизнес легализуется и легализуется экономика страны, и что бизнес на себя частично возьмет и исполнение некоторых социальных функций», - пояснил Розенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распорядился до конца 2015 года дополнительно направить 41,3 млн грн на компенсацию из бюджета предприятиям, учреждениям и организациям среднего заработка работников, призванных на военную службу по мобилизации на особый период.