Кабмин утвердил торговые санкции против РФ, но введет их только в ответ на российское эмбарго (список)

Кабинет министров Украины, как и планировал, утвердил ряд торговых контрмер в отношении российских товаров, утвердил перечень российских товаров, запрещенных к импорту в Украину, однако введет свои решения в действие только в случае введения Россией торгового эмбарго в отношении украинского экспорта, сказала журналистам заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Как ожидается, Россия введет торговое эмбарго 1 января 2016 года, Украина введет ответные меры 2 января и 10 января.

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«Премьер-министр сказал, что мы применим принятые меры на следующий день после того, как Россия введет свои меры. Почему мы предлагали даты – 2 января и 10 января, потому что со 2 января мы вводим режим наибольшего благоприятствования (введения импортных пошлин в рамках членства в ВТО - УНИАН), а эмбарго (запрет импорта - УНИАН) с 10 января, потому что мы понимаем, что некоторые товары сейчас в дороге, и мы даем переходный период, чтобы наши компании не несли убытки, - сказала Микольская. – Но опять-таки, в постановлениях Кабмина четко указано, что в случае, если Россия не применит торговые ограничения, мы свои ограничения тоже не будем применять».

При этом она отметила, что уровень ставок импортных пошлин зависит от каждой товарной позиции. «Там пошлины есть разные - от 0,5% до порядка 10%. Надо смотреть от позиции к позиции», - сказала Микольская.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках ответных мер на возможное введение Российской Федерацией торгового эмбарго против Украины предложило ввести импортные пошлины на российские товары со 2 января 2016 года, а также полностью запретить импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства в Украину с 10 января 2016 года.

Полный перечень товаров, потенциально запрещенных к ввозу в Украину, опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций.

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16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», а 25 декабря Совет федерации РФ одобрил федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины». Ожидаемая дата приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли (СНГ) в отношении Украины - 1 января 2016 года.

Жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработает в полном объеме с 1 января 2016 года.