"Укрнафта" перечислила в бюджет 1,8 миллиарда гривень дивидендов - Яценюк

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта», контрольный пакет акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", перечислила в госбюджет 1,77 млрд грн дивидендов, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Хотел бы сообщить новость. Есть такая компания «Укрнафта». Правительство внесло закон, который предполагал возвращение контроля государства над компанией «Укрнафта», было проведено собрание акционеров, был назначен новый глава правления. Я встречался с ним. И во время этих встреч обсуждался вопрос выплаты дивидендов компании «Укрнафта» в пользу госбюджета. Общий объем этих дивидендов - 1,77 млрд грн, - сказал Яценюк . - И хотел бы сообщить членам правительства и народу, что 1,77 млрд грн компании «Укрнафта» перечислены в бюджет. Дивиденды уплачены».

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Как сообщал УНИАН, 22 июля акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса. Однако контракт с ним наблюдательный совет «Укрнафты» подписал только в конце сентября.

Уже в октябре «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год и уплатила текущие налоги.

В начале декабря набсовет «Укрнафты» полностью сменил состав правления компании.

В декабре глава «Укрнафты» представил план развития компании, указав в нем необходимость погашения долга НАК «Нафтогаза Украины» перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн.

Кроме того, Роллинс в своих предложениях к органам власти указал на необходимость заключить новый договор с Государственной фискальной службой о рассрочке платежей, который будет привязан к выплатам со стороны НАКа. Долг «Укрнафты» перед бюджетом составляет около 9,5 млрд грн.

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На встрече с журналистами Роллинс заявил, что нужно пересмотреть дивидендную политику, отказавшись от порочной практики выкачивания государством всех денежных поступлений. Иначе при существующих низких ценах на энергоносители компанию ожидает медленная смерть.

Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.