Дефицит госбюджета в январе-ноябре составил 4,3 миллиарда гривень – Минфин

По информации Минфина, сводный бюджет за 11 месяцев сведен с профицитом в 19,970 млрд грн.

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Доходы государственного бюджета за 11 месяцев выросли на 50,4%, - до 479,853 млрд грн, расходы - на 27,1% - до 481,027 млрд грн, доходы сводного бюджета выросли на 43,2% - до 584,732 млрд грн, расходы - на 22,5% - до 561,512 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в октябре выполнен с дефицитом на уровне 6 млрд грн на фоне снижения неналоговых поступлений, включая плановое снижение перечислений прибыли НБУ, а также ожидаемого прироста расходов по сравнению с предыдущим месяцем.

Профицит госбюджета Украины в январе-сентябре составил 8,8 млрд грн против дефицита в 40,1 млрд грн за аналогичный период прошлого года. В том числе в сентябре госбюджет сведен с профицитом в 1,1 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы – 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита – 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.