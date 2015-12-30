Минфин в 2016 году проведет верификацию пенсий, помощи переселенцам и других соцвыплат – Розенко

Министерство финансов будет проводить аудит правильности назначения пенсий, помощи переселенцам и других социальных выплат в 2016 году независимо от Министерства социальной политики и Пенсионного фонда, сообщил сегодня журналистам министр социальной политики Павел Розенко.

«Мы готовы, чтобы независимо от пенсионного фонда и Министерства социальной политики Минфин провел эту проверку, в том числе и базы Пенсионного фонда», - сказал он.

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Министр также отметил, что верификация части социальных программ уже проводилась в 2015 году. Так, Пенсионный фонд уже провел в текущем году проверку пенсионных выплат, и повторное ее проведение займет не больше 4 месяцев, даже несмотря на отсутствие единой базы пенсионеров.

«В 2015 году проводилась верификация пенсионных выплат, и все региональные базы данных поднимали наверх и проводили их проверку. Это занимает некоторое время. Еще раз нужно будет это сделать, но я не думаю, что это займет год», - сказал Розенко. По его словам, проверка Министерством финансов пенсионных выплат займет 3-4 месяца.

Розенко также сообщил, что с июля 2015 года все льготы назначаются в зависимости от доходов человека. Поэтому до 1 июля 2015 года Минсоцполитики уже проводило проверку реестра льготников. «Из около 5 млн льготников, которым предоставляются льготы на жилищно-коммунальные услуги, после проверки в реестре осталось около 3,8 млн человек», - сказал он.

Жилищные субсидии, по словам министра, на сегодняшний день уже верифицированы, поскольку они назначались после персональных обращений и проверки информации о доходах.

Важной проблемой, по его мнению, остается предоставление помощи временно перемещенным лицам. «Мы имеем множество фактов, когда эту помощь получают не те люди, которые реально переселились и проживают здесь, а которые подали документы и проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР», - сказал Розенко. Проверка таких выплат переселенцам, по словам министра, будет постоянным процессом.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан. По словам министра финансов Наталии Яресько, это будет просто проверка для выявления злоупотреблений, в том числе «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи.

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По оценкам Минфина, аудит и верификация позволят сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего планируется сделать систему выплат социальной помощи адресной.

Министерство финансов сэкономило почти миллиард гривен в 2015 году путем проверки статуса внутренне перемещенных лиц при выплате социальной помощи через «Ощадбанк».