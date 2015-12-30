НБУ назвал курс, с которым гривня "уйдет" на праздники

Официальный курс НБУ на 1 января: 100 USD – 2400.0667 грн; 100 EUR – 2622.3129 грн; 10 RUR – 3.2931 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2400.0667 (30 декабря – 2379.0721) Читайте такжеГонтарева обещает в следующем году отменить валютные ограничения 100 EUR – 2622.3129 (30 декабря – 2605.5598) 10 RUR – 3.2931 (30 декабря – 3.2812)

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