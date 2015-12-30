В 2016 году Луганской области потребуется почти 9 миллиардов гривень инвестиций - Тука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

Тука отметил, что был разработан план развития области на следующий год. "Мы запланировали общий объем инвестиций, в которых нуждается область на следующий год, - приблизительно достигает объема 8,8 млрд гривен", - сказал он и добавил, что из них 2,4 млрд грн планируется заработать "самостоятельно", а остальное надеются получить из центрального бюджета.

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Председатель ВГА выразил сожаление, что эти средства нужны не на развитие, а на восстановление области, где разрушено почти 7 тысяч жилых домов.

Тука отметил, что наиболее перспективным заданием на следующий год для области видит восстановление инфраструктуры - дорог и мостов. "Приблизительная стоимость, которую мы оцениваем на восстановление путепроводов, может достичь практически 3,5 - 3,8 млрд. Это огромные средства", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины разрешил военно-гражданской администрации Луганской области не возвращать в бюджет средства, которые были направлены в регион для финансирования инфраструктурных проектов, но на конец года остались неиспользованными.