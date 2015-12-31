Народный банк Китая понизил курс юаня до нового рекордного минимума

Народный банк Китая 31 декабря понизил курс юаня к доллару еще на 41 базисный пункт, до 6,4936 юань/долл. — новый минимум с мая 2011 года, передает Reuters.

Спрос на доллары в обменных пунктах КНР в конце года регулярно увеличивается, из-за чего китайская национальная валюта показывала ослабление последние семь дней.

Читайте такжеЦентробанк Китая ввел ограничения для иностранных банковКак сообщал УНИАН, 29 декабря Народный банк Китая понизил курс национальной валюты до уровня мая 2011 года - минимума за 4,5 года (до 6,48 юань/доллар).

Спрос на доллары в Китае растет, что увеличивает волатильность валютного рынка и снижает стоимость юаня.

В целом, за год юань обесценился на 4%.

В декабре текущего года ЦБ Китая уже опускал курс национальной валюты до минимума с июля 2011 года - 6,45 юаней за один доллар.

МВФ решил в 2016 году включить юань в корзину резервных валют мира, что может привести к росту спроса на китайскую валюту и последующему повышению ее курса. В связи с этим Китай стал в ручном режиме снижать курс юаня. В декабре 2015 года Народный банк КНР снизил курс жэньминьби (официальное название юаня) до 6,4814 юаня за доллар – минимальный показатель с июня 2011 года.